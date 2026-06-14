Москва14 июнВести.Машинисты электропоездов "Иволга" во время работы носят специальные браслеты, следящие за их состоянием, рассказал ИС "Вести" главный специалист отдела испытаний и сертификации продукции Тверского вагоностроительного завода Дмитрий Пылев.
В кабине машиниста установлена система контроля: если человек не сможет подтвердить, что он в порядке, поезд экстренно затормозит.
У каждого машиниста есть специальный браслет на руке, который измеряет сопротивление кожи, таким образом оценивает состояние машиниста. Этот сигнал передается на систему ТСКБМ (Телемеханическая система контроля бодрствования машиниста. – Прим. ред.). В случае, если машинист засыпает, система это понимает, подается специальный сигнал на монитор, и машинист должен встать и нажать специальную кнопочку, то есть немножко взбодритьсяпояснил Пылев
"Иволги" выпускают на Тверском вагоностроительном заводе. Здесь произвели уже более 120 составов, которые возят пассажиров в Москве. На предприятии создали уже четыре модификации "Иволги". Пятая в настоящее время находится в разработке. Детали проекта пока не раскрыты, но предполагается, что составы новой модели поедут по будущим маршрутам центрального транспортного узла, которые свяжут столицу и 11 регионов страны.
Ранее пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании сообщила, что до конца 2026 года парк поездов Ярославского направления пополнится 11 новыми "Иволгами 4.0". Там уточнили, что это позволит обновить парк на 34%.