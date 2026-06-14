Машинисты поездов "Иволга" носят браслеты для мониторинга их самочувствия Машинисты поездов "Иволга" носят браслеты, следящие за их самочувствием

Москва14 июн Вести.Машинисты электропоездов "Иволга" во время работы носят специальные браслеты, следящие за их состоянием, рассказал ИС "Вести" главный специалист отдела испытаний и сертификации продукции Тверского вагоностроительного завода Дмитрий Пылев.

В кабине машиниста установлена система контроля: если человек не сможет подтвердить, что он в порядке, поезд экстренно затормозит.

У каждого машиниста есть специальный браслет на руке, который измеряет сопротивление кожи, таким образом оценивает состояние машиниста. Этот сигнал передается на систему ТСКБМ (Телемеханическая система контроля бодрствования машиниста. – Прим. ред.). В случае, если машинист засыпает, система это понимает, подается специальный сигнал на монитор, и машинист должен встать и нажать специальную кнопочку, то есть немножко взбодриться пояснил Пылев

"Иволги" выпускают на Тверском вагоностроительном заводе. Здесь произвели уже более 120 составов, которые возят пассажиров в Москве. На предприятии создали уже четыре модификации "Иволги". Пятая в настоящее время находится в разработке. Детали проекта пока не раскрыты, но предполагается, что составы новой модели поедут по будущим маршрутам центрального транспортного узла, которые свяжут столицу и 11 регионов страны.

Ранее пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании сообщила, что до конца 2026 года парк поездов Ярославского направления пополнится 11 новыми "Иволгами 4.0". Там уточнили, что это позволит обновить парк на 34%.