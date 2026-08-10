Москва10 авг Вести.Отремонтировать двери туалетов в десятках новых электричек предстоит столичным железнодорожникам. Тендер на эту деликатную, но необходимую процедуру объявила Центральная пригородная пассажирская компания. Как стало известно МК.RU, проблема коснулась дверных замков в новых поездах "Иволга", которые с недавнего времени стали курсировать на пригородных направлениях в Подмосковье.

В ходе эксплуатации выяснилось, что более чем в 30 новых электричках замки в санузел неисправны. И это связано не с действиями вандалов, а с конструктивными особенностями дверей в туалеты. В связи с этим замки в срочном порядке придется менять.

Стоимость работ, заявленных в тендере, составляет 5 миллионов 587 тысяч 224 рубля. При этом пассажиры не почувствуют особых неудобств, так как менять замки решено без снятия электричек с маршрута.