Москва2 авгВести.Российские аэропорты с 1 сентября будут устанавливать на входах кнопки вызова помощи для маломобильных пассажиров с шрифтом Брайля, следует из приказа министерства, который изучило РИА Новости.
Обслуживающая организация должна обеспечить обозначение рельефно-точечным шрифтом Брайля названия кнопок оповещения работника о прибытии пассажира в аэропортследует из документа ведомства
Согласно новым правилам обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах, они смогут бронировать бесплатно места в самолете еще на этапе покупки билета.