Российские аэропорты будут устанавливать кнопки вызова помощи с шрифтом Брайля

В аэропортах РФ с 1 сентября появятся кнопки вызова помощи с шрифтом Брайля Российские аэропорты будут устанавливать кнопки вызова помощи с шрифтом Брайля

Москва2 авг Вести.Российские аэропорты с 1 сентября будут устанавливать на входах кнопки вызова помощи для маломобильных пассажиров с шрифтом Брайля, следует из приказа министерства, который изучило РИА Новости.

Обслуживающая организация должна обеспечить обозначение рельефно-точечным шрифтом Брайля названия кнопок оповещения работника о прибытии пассажира в аэропорт следует из документа ведомства

Согласно новым правилам обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах, они смогут бронировать бесплатно места в самолете еще на этапе покупки билета.