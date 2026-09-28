Глава РЖД Белозеров: в поездах на ВСМ будет высокоскоростной интернет Белозеров: РЖД внедрит интернет нового поколения в российские поезда ВСМ

Москва28 сен Вести.В высокоскоростных поездах будет внедрена передовая система связи, сочетающая возможности низкоорбитального интернета и расширенных наземных сетей для обеспечения пассажиров высокоскоростным доступом в сеть. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Он рассказал, что в поездах высокоскоростной магистрали (ВСМ) будет использована гибридная модель связи: интеграция низкоорбитальных спутниковых систем с модернизированной наземной инфраструктурой повышенной пропускной способности.

Это будет высокоскоростной интернет в высокоскоростном поезде. Действительно, там будут использованы самые новые разработки. Мы хотим, и сейчас у нас в проекте в конструкцию заложено использование в том числе и низкоорбитального интернета плюс возможности традиционных станций, но более широкополосный, с большим объемом. Это будет самая современная услуга сообщил Белозеров

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал, что на высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург будут использовать технологии биометрии.