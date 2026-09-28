Москва28 сен Вести.Создание высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург базируется исключительно на отечественных разработках, охватывающих весь цикл: от проектирования инновационных конструкций и высокопроизводительной строительной техники до отработки технологий эксплуатации и обслуживания пути для обеспечения максимальной надежности и безопасности. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Он подчеркнул, что в строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом не задействовано ни одной зарубежной технологии: все создано силами отечественных специалистов.

Все наше. Технические характеристики разрабатывались нашими специалистами, причем, когда мы разрабатывали элементы, мы старались не только копировать и использовать уже накопленный опыт, но и обязательно заглядывать в будущее. Сейчас при испытаниях все элементы показывают запас прочности, то есть это, по нашему мнению, даст возможность скорости еще в дальнейшем повышать. Но сам полигон - это не только испытания в целом конструкции. То есть мы понимаем, как будет выглядеть железная дорога, но ее же еще нужно построить, соответственно, каждый элемент и действие: укладка плиты, заливка плиты - внутри очень сложный "пирог" - это работа рассказал Белозеров

Он отметил, что строительство магистрали такой длины требует математической точности: каждый этап работ должен быть просчитан до минуты. Однако речь идет не только о тайминге. Процесс укладки пути стал своего рода полигоном, где специалисты оттачивают новые технологии и тестируют современную технику, повышая общую эффективность строительства.

И машины, и механизмы тоже разработаны у нас в России - высокопроизводительные по скорости. Они гораздо быстрее, нежели чем то, что было у нас исторически. В том числе почему? Потому что график движения поездов будет очень напряженным. Соответственно, новые машины и механизмы дают другую производительность, а обслуживать путь нужно будет в очень короткий промежуток времени. Здесь количество операций по обслуживанию, с одной стороны, меньше, но есть специфика: если просто щебень подбивать, выправлять путь - это один набор операций. Здесь нужно будет либо менять плиту, либо какие-то другие элементы приводить в порядок. И вот здесь как раз и апробируются все вот эти операции: как их сложить вместе для того, чтобы не было больших перерывов в движении, и обеспечить надежность и безопасность рассказал глава РЖД

По его словам, объект обеспечивает комплексное сопровождение жизненного цикла изделий: от первичной сборки и интеграции элементов до эксплуатационного мониторинга, замены узлов и проведения реконструктивных работ.

Сейчас коллеги-строители смотрят предложенный вариант, является он оптимальным или нет. Испытания проводятся более широко. И, возможно, в процессе испытаний мы найдем еще более эффективный путь строительства ВСМ у нас в России заявил Белозеров

Ранее он рассказал, что в реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) задействовано 16 тысяч человек и восемь тысяч единиц техники. Глава РЖД сообщил, что строительство идет в плановом графике с привлечением масштабных ресурсов и созданием специальных производств.