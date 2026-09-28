Москва28 сен Вести.При строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом задействовались отечественные технологии, сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

По его словам, во время работы над ВСМ специалисты старались "заглядывать в будущее".

Все - наше. Технические характеристики разрабатывались нашими специалистами, причем, когда мы разрабатывали элементы, мы старались не столько копировать и использовать уже накопленный опыт, но и обязательно заглядывать в будущее. Вот сейчас при испытаниях все элементы показывают запас прочности, то есть это, по нашему мнению, даст возможность скорости еще в дальнейшем повышать