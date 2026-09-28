Москва28 сен Вести.Представленная версия высокоскоростной магистрали (ВСМ) является промежуточным этапом в процессе непрерывного совершенствования конструкции, прочность пути исследуют поездами "Сапсан", рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Он отметил, что проект ВСМ не является окончательным и в дальнейшем претерпит ряд доработок.

У нас всегда финальная версия отсутствует. Мы считаем, что это хорошо, потому что в движении только в определенный промежуток времени можно сказать, что это - самая совершенная конструкция на данный момент. Здесь принимают участие в исследовании не только наши научно-исследовательские институты, но и в том числе и производители. И вот этот опыт исследования, а здесь более полутора тысяч датчиков установлено, набирается эта информация и коллеги, возвращаясь к себе на производство, осмысливают результат и, естественно, стараются найти новые варианты более совершенных конструкций. Поэтому это такой круг постоянного совершенствования заявил Белозеров

В частности, прочность пути исследуется "Сапсаном": в первом случае речь идет о штатной эксплуатации пути высокоскоростным поездом "Сапсан", а во втором — о проведении специализированных испытаний, для чего один из составов "Сапсана" переоборудован в передвижную диагностическую лабораторию.

Специальный вагон-лаборатория, в котором установлено 35 датчиков в поезд, 43 элемента исследуются, и они совмещаются, [чтобы исследовать], как поезд воздействует на путь, с другой стороны, как уже эта конструкция влияет на поезд: плавность хода, насколько это удобно, какого качества воздействия при прохождении поезда. Точно могу сказать, что он практически не слышен и идет без колебаний, что подтверждается исследованиями. Программа показывает, что путь идеален, совершенен. Соответственно, и поездка по такому пути в таком поезде будет идеальной заверил глава РЖД

Протяженность ВСМ Москва – Санкт-Петербург - 679 км, скорость - до 400 км\ч, время в пути - 2 часа 15 минут. Запуск намечен на 2028 год.

Ранее Белозеров заявил, что проект первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) станет для страны выходом на новый уровень технологических возможностей железной дороги. По его словам, проект прежде всего характеризуется "наноточностью" в железнодорожном транспорте.