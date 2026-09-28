Белозеров о российском поезде для ВСМ: испытания начнутся в 2027 году Белозеров: производство поездов для новой ВСМ идет по графику

Москва28 сен Вести.Разработка отечественного поезда для ВСМ идет строго по графику, и уже в следующем году он поступит на многоэтапные испытания, включая проверку на специально строящемся приоритетном участке Москва - Тверь. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Он отметил, что подвижной состав для высокоскоростной магистрали (ВСМ) является полностью отечественной разработкой, созданной с нуля. Реализация проекта ведется в строгом соответствии с утвержденным графиком. В частности, все этапы сертификации и научно-исследовательских работ выполняются без отставаний, что является приоритетным показателем текущей деятельности.

Глава РЖД уточнил, что проект поезда состоит из 91 сложнейшего технологического элемента.

82 элемента уже на сегодняшний момент созданы и находятся в стадии сертификации. Шесть полностью сертифицированы. Собрано 18 вагонов. Девять уже окрашены и переданы в следующий этап под сборку. Мы ждем поезд в следующем году под испытания. При этом испытания будут проводиться тоже в несколько этапов. Сначала на "Уральских локомотивах" [ведущее российское предприятие транспортного машиностроения, расположенное в городе Верхняя Пышма Свердловской области], на заводе, где произведен поезд, потом он поступит на кольцо в Щербинку [Московская область], на наше железнодорожное кольцо, где пройдет уже с повышенной скоростью, с дополнительным объемом испытаний рассказал Белозеров

Он отметил, что строительство приоритетного участка ВСМ от Москвы до Твери позволит в кратчайшие сроки провести сертификационные испытания нового поезда в условиях максимальных нагрузок.

Самый важный участок по ВСМ, это приоритет - 129 км, который мы строим от Москвы до Твери, где поезд уже будет испытываться под максимальные нагрузки. Поэтому в следующем году поезд у нас будет, мы максимально быстро строим именно этот экспериментальный участок и проведем в итоге там сертификационные испытания рассказал глава РЖД

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей станет самым масштабным инфраструктурным проектом в России. Он подчеркнул, что строительные работы на участках пилотной линии ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом уже идут.