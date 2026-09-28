Москва28 сен Вести.Строительство уникальной "умной" железной дороги ведется с использованием передовых российских технологий, высокоточных материалов и интеллектуальных систем мониторинга, что обеспечивает принципиально новый уровень безопасности и надежности инфраструктуры. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

По его словам, высокоскоростная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом получит уникальные рельсовые плиты, рассчитанные на полвека службы. Такая технология позволит путям оставаться в строю десятилетиями без масштабных переделок. Сейчас специалисты изучают, как отдельные узлы реагируют на нагрузки, чтобы довести систему до совершенства. При этом любые профилактические работы на трассе выполняются в максимально сжатые сроки.

Все наше, российское, а начиналось все практически с нуля. Все, что здесь находится, уникально. Это и скрепления, и рельсы, которые специально разработаны компанией ЕВРАЗ. На сегодняшний момент таких рельсов нам поставлено 90 000 тонн, это больший объем из 160 необходимых тысяч тонн. Рельс тоже уникальный, поскольку допуски здесь все меньше миллиметра. Если мы привыкли к точности, к надежности, к безопасности в железных дорогах, но это более миллиметра. Здесь все менее миллиметра. Даже для установки плит используется механизм 3D-моделирования рассказал Белозеров

Он пояснил, что устройство оснащено встроенным механизмом позиционирования, который при монтаже отображает текущее положение для обеспечения идеальной юстировки. Помимо статической настройки, система поддерживает динамическое управление: после установки программное обеспечение берет на себя функции контроля "умной дороги".

Программа будет управлять умной дорогой, а эта дорога умная. Там огромное количество датчиков, которые не только при испытаниях, но и при эксплуатации тоже в дальнейшем находятся внутри дороги. И они показывают, есть отклонения или нет. Это новый уровень безопасности и понимания того, что происходит в дороге рассказал глава РЖД

Ранее сообщалось, что на высокоскоростной магистрали "Москва – Санкт-Петербург" будут использовать технологии биометрии. Биометрия может заработать уже через два-три года. Сейчас технология проходит испытания.