Москва28 сен Вести.Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург является историческим событием, знаменующим создание принципиально новой, инновационной железнодорожной инфраструктуры, которая к 2028 году позволит сократить время в пути между городами до 2 часов 15 минут при скорости до 400 км/ч. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Протяженность ВСМ Москва - Санкт-Петербург составляет 679 км.

Это ВСМ в миниатюре. Сейчас мы присутствуем при историческом событии - построен новый элемент в комплексе ВСМ, где испытывается поезд, воздействие на новую инфраструктуру. Это уже результат того, что мы делали вместе с институтами, с исследователями. Все это соединенное вместе - новая железная дорога рассказал Белозеров

Он отметил, что новая магистраль имеет существенные конструктивные отличия от соседнего пути, предназначенного для движения поездов "Сапсан".

Две разных железных дороги. Можно посмотреть, как выглядит хорошая наша традиционная железная дорога - самая надежная, безопасная. А это - наш железнодорожный автобан. [Здесь] все новое сказал Белозеров

Ранее он сообщил, что рельсовые плиты для высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург будут служить по 50 лет.