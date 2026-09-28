Москва28 сен Вести.Российские железные дороги фиксируют рекордные объемы пассажирских перевозок, оперативно адаптируя свое предложение под растущий и меняющийся внутренний туристический спрос. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Он констатировал достижение исторических максимумов по пассажиропотоку за последние годы. Положительная динамика зафиксирована как в сегменте пригородного сообщения, так и на маршрутах дальнего следования.

Прошлогодние цифры – 1 млрд 311 млн человек перевезенных по инфраструктуре российских железных дорог – это рекорд. В этом году мы надеемся рекорд обновить. Эта цифра объединенная – это пригород и дальнее следование рассказал Белозеров

Огромное число объясняется статистическим учетом пригородных поездок – пассажир считается отдельно каждый раз, когда ежедневно ездит на электричках, например, на работу.

Он уточнил, что при планировании графика движения поездов дальнего следования компания традиционно делает акцент на летний сезон, увеличивая количество рейсов для обеспечения туристических перевозок. При этом стратегия формирования предложения опирается исключительно на рыночный спрос: именно предпочтения пассажиров определяют географию и объемы перевозок, а не наоборот.

Два года назад мы установили рекорд перевозок на юг – более 41 млн человек. Считали, что это много, максимум, но видим, что и в этом году пока по итогам трех месяцев, мы идем с рекордным показателем более 42 млн человек. Поездка на юг имеет много локаций. В этом году она тоже была неравномерной. С учетом того, что ввели и почистили пляжи в Анапе, в Тамани, большее количество людей в течение сезона захотели туда поехать. И сразу же мы увидели рост на 42%. Вернулась авиация в Краснодар и Геленджик. Соответственно, мы видим снижение объема потока. Все это влияет на расписание, на то, как мы подстраиваемся под изменения потребностей пассажиров рассказал Белозеров

Он отметил, что россияне стали больше путешествовать по стране.

Допустим, прирост перевозок в Нижний Новгород – более 15%, в Красноярск – 10%. Даже такой традиционный маршрут Москва – Санкт-Петербург дает прирост 5% рассказал глава РЖД

Также Олег Белозеров рассказал о расширении магистральной сети квантовых коммуникаций РЖД и о тестировании участка будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.