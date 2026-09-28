Белозеров: квантовые коммуникации охватят всю Россию к 2030 году

РЖД расширяет сеть квантовых коммуникаций: планы до 2030 года Белозеров: квантовые коммуникации охватят всю Россию к 2030 году

Москва28 сен Вести.В России построено более 7 800 км магистральной сети квантовых коммуникаций. Технология обеспечивает полную кибербезопасность: данные невозможно украсть, как и вмешаться в работу самой сети.

Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

По его словам, в ближайших планах - обеспечить покрытие крупнейших дальневосточных агломераций. Востребованность этой услуги высока. Она обеспечит безопасность данных на самом высоком уровне.

В следующем году уже получим первые результаты по выполнению поручения президента. Мы построим квантовое соединение между Владивостоком и Хабаровском. К тридцатому году поручение президента неукоснительно будет выполнено. Будем двигаться из двух точек: с востока на запад и с Урала на восток. Но вот первая часть будет сделана уже в следующем году рассказал Белозеров

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развиваемая "Российскими железными дорогами" (РЖД) сеть квантовых коммуникаций должна быть экономически эффективной для страны.

Российский лидер встретился в Кремле с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым. Глава компании доложил о развитии сетей квантовых коммуникаций, создаваемых по поручению президента.