"Аэрофлот" будет увеличивать число рейсов в Китай по мере роста спроса

"Аэрофлот" готов расширять авиасообщение с Китаем "Аэрофлот" будет увеличивать число рейсов в Китай по мере роста спроса

Москва3 сен Вести."Аэрофлот" рассматривает китайский рынок как перспективный, и по мере роста спроса готов увеличивать число рейсов. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

В июле Китай продлил действие безвизового режима для граждан России до конца декабря 2027 года.

Из Москвы мы добавили две частоты на Шанхай… Мы ввели новое направление из Красноярска также в Шанхай и Гуанчжоу. И в целом на китайский рынок смотрим, конечно, как на перспективный, и по мере увеличения спроса будем реагировать увеличением наших рейсов рассказал Александровский

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что турпоток между РФ и КНР за первое полугодие 2026 года увеличился на 43%.