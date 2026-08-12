Кобахидзе: разжигание русофобии в Грузии является атакой на ее суверенитет

В Грузии связали разжигание русофобии в стране с атакой на суверенитет Кобахидзе: разжигание русофобии в Грузии является атакой на ее суверенитет

Москва12 авг Вести.Искусственное разжигание русофобии на территории Грузии является качественно новым этапом атаки внешних сил на суверенитет республики. Об этом в ходе брифинга заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Как отметил политик, с начала украинского кризиса в 2022 году глобальная партия войны предпринимала шаги по вовлечению Грузии в этот конфликт и открытию в республике второго фронта против России.

Думаю, общество должно знать, чему служит план "дипстейта" по искусственному разжиганию русофобии в Грузии с использованием собственной агентуры… Это качественно новый этап атаки на Грузию, грузинский народ и его суверенитет, который синхронно развивается по нескольким направлениям сказал Кобахидзе

В начале августа Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело из-за публикаций в социальных сетях о якобы плохом обращении в республике с российскими туристами. Как сообщалось, спецслужбы проводят расследование по статье о саботаже "в связи с дискредитирующей информационной кампанией", которая ведется из-за рубежа.