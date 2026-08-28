В Грузии убили гражданина России TV Pirveli: в Тбилиси убили россиянина, предполагаемый преступник скрылся

Москва28 авг Вести.В Тбилиси убили российского гражданина, предполагаемый преступник скрылся с места происшествия. Об этом сообщил телеканал TV Pirveli.

По информации журналистов, речь идет о россияне в возрасте до 40 лет, который прибыл в Грузию два дня назад.

Убийство произошло на подъеме Бараташвили, где на месте продолжают работать эксперты-криминалисты говорится в публикации

По словам очевидцев, конфликт между жертвой и преступниками мог начаться в одном из продуктовых магазинов.

Отмечается, что расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии. Она предусматривает ответственность за умышленное убийство.