Москва28 авгВести.В Тбилиси убили российского гражданина, предполагаемый преступник скрылся с места происшествия. Об этом сообщил телеканал TV Pirveli.
По информации журналистов, речь идет о россияне в возрасте до 40 лет, который прибыл в Грузию два дня назад.
Убийство произошло на подъеме Бараташвили, где на месте продолжают работать эксперты-криминалистыговорится в публикации
По словам очевидцев, конфликт между жертвой и преступниками мог начаться в одном из продуктовых магазинов.
Отмечается, что расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии. Она предусматривает ответственность за умышленное убийство.