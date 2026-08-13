Автобус с туристами упал в овраг в Грузии, погибли четверо граждан Белоруссии

Четверо туристов из Белоруссии погибли при ДТП в Грузии Автобус с туристами упал в овраг в Грузии, погибли четверо граждан Белоруссии

Москва13 авг Вести.По меньшей мере, четверо граждан Белоруссии погибли в ДТП в Гурийском крае на западе Грузии, передает местное агентство "Интерпрессньюс".

Микроавтобус с туристами следовал из курортного поселка Гомисмта в город Озургети.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на сложном участке дороги, что привело к съезду микроавтобуса с трассы и падению в овраг.

Несколько пострадавших, включая детей, доставлено в медицинские учреждения для оказания помощи. Водитель не пострадал.

МВД Грузии завело уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшим гибель двух и более лиц. Наказание по указанной статье предусматривает лишение свободы сроком от шести до десяти лет.

Между тем на дороге Кутаиси – Зестафони в Грузии автобус съехал с проезжей части, пострадали 13 человек.