В Белоруссии военный МАЗ опрокинулся в кювет: погибли два человека Следователи выясняют причины ДТП с военным автомобилем под Осиповичам

Москва24 июл Вести.В Могилевской области Белоруссии опрокинулся грузопассажирский военный автомобиль МАЗ. ДТП произошло утром на 12-м километре дороги "Осиповичи — Барановичи".

По предварительным данным, водитель потерял управление при повороте. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате погибли два человека, ещё 14 пострадавших госпитализировали.

На месте работают следователи, криминалисты, специалисты Госкомитета судебных экспертиз и инспекторы ГАИ. Осиповичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.