Москва28 авгВести.Сотрудники правоохранительных органов Тбилиси задержали подозреваемого в убийстве предположительно, гражданина России. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.
По информации ведомства, полицейские задержали подозреваемого по горячим следам.
В ходе расследования установлено, что в Тбилиси между двумя иностранными гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес второму ранения с использованием холодного оружия, а также тупого предмета, после чего скрылсяговорится в заявлении
При этом ведомство не раскрыло информацию о гражданстве ни погибшего, ни подозреваемого в убийстве.
По информации телеканала TV Pirveli, погибший - россиянин в возрасте до 40 лет, который прибыл в Грузию два дня назад.