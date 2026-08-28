В Грузии задержали подозреваемого в убийстве, предположительно, россиянина В Грузии задержан подозреваемый в убийстве, предположительно, гражданина РФ

Москва28 авг Вести.Сотрудники правоохранительных органов Тбилиси задержали подозреваемого в убийстве предположительно, гражданина России. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

По информации ведомства, полицейские задержали подозреваемого по горячим следам.

В ходе расследования установлено, что в Тбилиси между двумя иностранными гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес второму ранения с использованием холодного оружия, а также тупого предмета, после чего скрылся говорится в заявлении

При этом ведомство не раскрыло информацию о гражданстве ни погибшего, ни подозреваемого в убийстве.

По информации телеканала TV Pirveli, погибший - россиянин в возрасте до 40 лет, который прибыл в Грузию два дня назад.