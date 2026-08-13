В Грузии задержан водитель попавшего в ДТП с гражданами Белоруссии микроавтобуса

В Грузии задержали водителя микроавтобуса после ДТП с гражданами Белоруссии В Грузии задержан водитель попавшего в ДТП с гражданами Белоруссии микроавтобуса

Москва13 авг Вести.Водитель микроавтобуса, который перевозил граждан Белоруссии и попал в дорожно-транспортное происшествие в Грузии, задержан. Об этом сообщил телеканал Mtavari Arxi.

По информации журналистов, в настоящий момент мужчина находится в медицинском учреждении под присмотром врачей. После выписки его доставят в следственный изолятор, уточнил телеканал.

Водителя подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек. Ему грозит тюремное заключение на срок от 6 до 10 лет.

Авария произошла 12 августа в регионе Гурия. В микроавтобусе находились 19 граждан Белоруссии. В результате ДТП четыре белоруса погибли, еще 15 пострадали. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус упал в овраг.