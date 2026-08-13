МИД: четверо граждан Белоруссии погибли в ДТП с микроавтобусом в Грузии

Четыре белоруса погибли, 15 пострадали в ДТП с микроавтобусом в Грузии МИД: четверо граждан Белоруссии погибли в ДТП с микроавтобусом в Грузии

Москва13 авг Вести.Четыре гражданина Белоруссии погибли, еще 15 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

Авария произошла 12 августа в регионе Гурия. В микроавтобусе находились 19 граждан Белоруссии.

Четверо граждан Республики Беларусь погибли говорится в сообщении

В МИД Белоруссии РИА Новости уточнили, что среди пострадавших есть шестеро несовершеннолетних. Другие обстоятельства аварии в сообщении ведомства не приводятся.

Ранее грузинское агентство "Интерпрессньюс" сообщило, что по меньшей мере четверо граждан Белоруссии погибли в ДТП на западе Грузии. Микроавтобус с туристами следовал из курортного поселка Гомисмта в город Озургети. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, вследствие чего автобус упал в овраг.