Белоруссия при поддержке России попросила созвать заседание СБ ООН Минск при поддержке Москвы созывает Совбез ООН из-за атаки на автобус

Москва26 июн Вести.Белоруссия при поддержке РФ обратилась к Колумбии с просьбой срочно созвать заседание Совбеза ООН в связи с атакой на автобус под Брянском. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков,

В связи с террористической атакой на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, преимущественно детей, в Брянской области Российской Федерации 17 июня Республика Беларусь обратилась к председательствующей в Совете Безопасности ООН Колумбии с просьбой о созыве срочного заседания совета приводит слова Варанкова пресс-служба ведомства

Он добавил, что Белоруссия не является членом Совета Безопасности, но обращение поддержала Россия, которая выступает постоянным членом Совбеза ООН, поэтому по временным правилам процедуры заседание должно состояться в ближайшее время.

Автобус с детьми из Белоруссии, следовавший по маршруту Гомель -Геленджик, был атакован ВСУ 17 июня, один пассажир погиб, восемь человек, включая шесть детей, получили травмы.