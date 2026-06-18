В Минске пройдет внеочередное заседание постпредов из-за атаки ВСУ на автобус

В Минске пройдет встреча постпредов СНГ в связи с атакой в Брянской области В Минске пройдет внеочередное заседание постпредов из-за атаки ВСУ на автобус

Москва18 июн Вести.Экстренное заседание совета постоянных полномочных представителей стран СНГ пройдет в Минске по инициативе белорусской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе исполнительного комитета Содружества.

Уточняется, что встреча запланирована на 19 июня.

Обсуждение будет посвящено инциденту с автобусом в Брянской области, в результате которого пострадали белорусские граждане.

Атака украинских боевиков на автобус с детьми, следовавший из Гомеля в Геленджик, произошла 17 июня. Погиб один человек, восемь пострадали. Потерпевшими признаны 19 детей и 22 взрослых.