Москва поддержала запрос Минска на экстренный созыв Совбеза ООН после атаки ВСУ

Россия выразила поддержку запросу Белоруссии о созыве СБ ООН после атаки ВСУ Москва поддержала запрос Минска на экстренный созыв Совбеза ООН после атаки ВСУ

Москва26 июн Вести.Москва положительно отреагировала на заявку Минска о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с умышленной атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу, перевозившему мирных белорусских граждан, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева, пишет ТАСС.

Автобус с детьми, который 17 июня ехал из Белоруссии в Геленджик, был атакован беспилотником ВСУ. В результате происшествия погибла беременная женщина, еще восемь человек получили ранения. В белорусском постпредстве при ОБСЕ инцидент признали актом терроризма.

Россия поддержала запрос Белоруссии сообщила дипломат журналистам

Евстигнеева выразила надежду, что члены Совбеза выскажут "принципиальную оценку преступлению против гражданского населения", в том числе детей.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, за атакой стоят командующий силами беспилотных систем украинской армии Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организации известно о нападении ВСУ на автобус с белорусской юношеской футбольной командой, и ООН осуждает любую атаку на гражданское население.