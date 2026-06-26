Москва26 июнВести.Москва положительно отреагировала на заявку Минска о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с умышленной атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу, перевозившему мирных белорусских граждан, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева, пишет ТАСС.
Автобус с детьми, который 17 июня ехал из Белоруссии в Геленджик, был атакован беспилотником ВСУ. В результате происшествия погибла беременная женщина, еще восемь человек получили ранения. В белорусском постпредстве при ОБСЕ инцидент признали актом терроризма.
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Евстигнеева выразила надежду, что члены Совбеза выскажут "принципиальную оценку преступлению против гражданского населения", в том числе детей.
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, за атакой стоят командующий силами беспилотных систем украинской армии Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко.
Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организации известно о нападении ВСУ на автобус с белорусской юношеской футбольной командой, и ООН осуждает любую атаку на гражданское население.