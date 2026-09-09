В Грузии заявили, что не заинтересованы в обострении отношений с Россией Председатель парламента Грузии: эскалация с РФ расходится с нашими интересами

Москва9 сен Вести.Обострение отношений с Россией не соответствует интересам Грузии, заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили на пресс-конференции.

По его словам, обострение между Россией и Грузией может быть выгодно Германии или Литве.

Если кто-то не понимает, мы готовы объяснить им, в чем заключаются национальные интересы нашей страны. Эскалация с Россией не входит в национальные интересы нашей страны. Может быть, эскалация Грузии с Россией входит в интересы Германии или Литвы, но не в наши интересы. Пусть простят нас все, но наши интересы превыше их интересов сказал Папуашвили

Ранее мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей в стране партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе заявил, что если бы Грузия решила ввести санкции против РФ, то навредила бы только самой себе.