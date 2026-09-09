Грузия ждет изменений в политике Брюсселя для вступления в ЕС Папуашвили озвучил условие для нормализации отношений Грузии и ЕС

Москва9 сен Вести.Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на пресс‑конференции в Тбилиси заявил, что Грузия не намерена вступать в Евросоюз, пока Брюссель не изменит свою внешнюю политику.

Если они хотят, чтобы мы стали членами Евросоюза, должны поменять свою политику. Иначе невозможно. Мы при такой политике не сможем стать членами Евросоюза, того Евросоюза, у которого непонятная внешняя политика, никто их больше не уважает на международном поприще сказал Папуашвили

Ранее Папуашвили назвал фашизмом призыв Европарламента сохранить безвизовый режим только для отдельных групп граждан Грузии.

Грузия является страной‑кандидатом с 2023 года, и её цель как европейского государства - добиться изменения Брюсселем нынешнего внешнеполитического курса, отметил глава законодательного органа.

Он заявил, что действующая в Брюсселе бюрократия работает против интересов самого ЕС, тогда как Грузия заинтересована в том, чтобы видеть Евросоюз сильным и справедливым.

Как сообщалось ранее, в мае 2024 года парламент Грузии одобрил закон «О прозрачности иностранного влияния». После этого отношения Тбилиси с Евросоюзом и США заметно ухудшились. Представители ЕС неоднократно требовали отменить этот закон.

В свою очередь, руководство правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» заявляло, что документ необходим для контроля за финансированием иностранных организаций и НПО, действующих в стране. По мнению властей, некоторые из этих организаций пытались дестабилизировать ситуацию в Грузии.

Позднее, 28 ноября 2024 года, власти Грузии объявили, что до 2028 года не будут продолжать переговоры с Евросоюзом по вопросу начала переговоров о вступлении страны в ЕС. Кроме того, правящая партия заявила об отказе от бюджетных грантов Евросоюза.