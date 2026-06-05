Лавров рассказал, чего лишится Грузия при вступлении в Евросоюз Лавров: вступление в Евросоюз уничтожит сельское хозяйство Грузии

Москва5 июн Вести.При вступлении в Евросоюз Грузия рискует потерять то, чем славится республика — сельское хозяйство. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.

По словам дипломата, сейчас 70% торговли Тбилиси идет с Москвой и другими странами СНГ. Грузия, "зная, какие требования выдвигаются Брюсселем к новобранцам", должна осознавать, чем она пожертвует, отметил министр.

Но нынешнее грузинское руководство — это прагматики, они подтверждают свой курс в Евросоюз, но понимают, что тогда придется перестать быть страной, которая славится своей сельскохозяйственной продукцией. сказал Лавров

Глава МИД РФ добавил, что в ЕС есть свои "мэтры" — со своим сельских хозяйством, крестьянами и интересами.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что республика не собирается идти в ЕС по примеру Украины и Молдавии.