МИД: вопрос восстановления дипотношений РФ и Грузии на повестке дня не стоит

В МИД РФ оценили перспективы восстановления дипотношений с Грузией МИД: вопрос восстановления дипотношений РФ и Грузии на повестке дня не стоит

Москва20 авг Вести.Вопрос восстановления дипломатических отношений Москвы и Тбилиси на повестке дня не стоит, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

От Грузии должна исходить инициатива восстановления дипломатического общения. И мы не раз говорили, что открыты к такой возможности, однако на сегодня данный вопрос в повестке дня не стоит заявила Захарова на брифинге

Россия и Грузия не поддерживают дипломатических отношений, а взаимодействие по региональным вопросам осуществлялось главным образом в формате Женевских переговоров по Закавказью. Грузинская сторона разорвала дипотношения с Москвой 26 августа 2008 года в ответ на признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. В Грузии эти республики не признаются, официальный Тбилиси считает их якобы оккупированными территориями.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна не планирует возобновлять полноценные дипломатические отношения с РФ, пока российская сторона признает независимость Абхазии и Южной Осетии.