Москва20 авгВести.Вопрос восстановления дипломатических отношений Москвы и Тбилиси на повестке дня не стоит, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
От Грузии должна исходить инициатива восстановления дипломатического общения. И мы не раз говорили, что открыты к такой возможности, однако на сегодня данный вопрос в повестке дня не стоитзаявила Захарова на брифинге
Россия и Грузия не поддерживают дипломатических отношений, а взаимодействие по региональным вопросам осуществлялось главным образом в формате Женевских переговоров по Закавказью. Грузинская сторона разорвала дипотношения с Москвой 26 августа 2008 года в ответ на признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. В Грузии эти республики не признаются, официальный Тбилиси считает их якобы оккупированными территориями.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна не планирует возобновлять полноценные дипломатические отношения с РФ, пока российская сторона признает независимость Абхазии и Южной Осетии.