Грузия выдворит помилованного россиянина Куланина в третью страну Помилованного россиянина Куланина выдворят из Грузии в третью страну

Москва30 авг Вести.Помилованный президентом Грузии Михаилом Кавелашвили российский активист Денис Куланин 1 сентября будет выдворен в третью страну. Об этом сообщает телекомпания ТВ Pirveli со ссылкой на решение Тбилисского городского суда.

Кавелашвили ранее помиловал Куланина вместе с еще 225 заключенными по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы (Мариамоба). Россиянин отбывал двухлетний срок за повреждение полицейского автомобиля во время акции протеста в Тбилиси 28 марта 2025 года.

До выдворения Куланин проведет еще 48 часов в центре временного размещения департамента миграции. Суд отказался освободить его под залог.

Защита просила выдворить активиста не в Россию, а в третью страну. Какую именно страну он выбрал, не сообщается из соображений безопасности, отмечает ТВ.