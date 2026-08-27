Москва27 авг Вести.Аппарат народного защитника Грузии получил обращение российских правозащитников с просьбой посетить задержанную в стране гражданку РФ Татьяну Курашкевич и проверить условия ее содержания. Об этом сообщили РИА Новости в аппарате омбудсмена.

Курашкевич задержали в июле по запросу США. Ее подозревают в содействии преступной деятельности и участии в ней, а также преступном сговоре и отмывании денег. Сейчас она находится в СИЗО.

Поступило обращение. Народный защитник изучает его и предпримет соответствующие меры реагирования заявили в аппарате

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что здоровье россиянки ухудшилось за время содержания в СИЗО. Он подчеркнул, что Курашкевич не получает необходимых медикаментов и не наблюдается у медиков.