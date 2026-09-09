Захарова рассказала, почему посетила Сыктывкар Захарова приехала в Коми, чтобы рассказать миру о возможностях региона

Москва9 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова приехала в Сыктывкар, чтобы привлечь внимание международной аудитории к возможностям Республики Коми. Об этом она сказала на выездном брифинге в столице региона.

По словам Захаровой, жители Коми хорошо знают о потенциале республики, внутри России о нем также осведомлены достаточно широко. При этом она считает важным рассказать об этом и за пределами страны.

Мне очень захотелось показать через наш брифинг мировой и международной аудитории, какие здесь есть возможности. Потому что местные жители о них очень хорошо знают, в нашей стране тоже неплохо знают, а хочется, чтобы узнала мировая общественность объяснила Захарова

Она также отметила, что неоднократно получала приглашения посетить Коми, однако ранее не могла приехать из-за рабочего графика.