Москва4 сен Вести.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда" подтвердила неизменную позицию Москвы по отношению к Вашингтону: Россия никогда не закрывалась от диалога и всегда стремилась к выстраиванию нормальных, равноправных и взаимовыгодных отношений.

Хочу повторить то, что сказал президент о двусторонних отношениях, что мы к ним открыты, и к контактам, и вообще, в принципе, всегда были открыты к выстраиванию нормальных, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений. И никогда эти контакты мы не прерывали, сами, всегда только и повторяли, что все, что делается по, так сказать, линии ухудшения или обрушения, фиксировалось нами и доводилось до них в качестве абсолютно абсурдных вещей, которые не выгодны ни им, ни нам заявила дипломат

Захарова также подчеркнула, что в Москве внимательно анализируют и слова, и конкретные шаги американской администрации. По ее мнению, даже самые позитивные заявления без их реализации в реальных делах не позволят сторонам продвинуться в нормализации двусторонних отношений.

Говоря о символических деталях, представитель МИД обратила внимание на присутствие на недавнем Восточном экономическом форуме специального представителя МИД России по гуманитарным вопросам — американского актера Стивена Сигала, которого пригласили на пленарное заседание во Владивостоке. Захарова назвала этот жест неожиданным, но интересным элементом в общей повестке общения между странами.