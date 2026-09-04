Москва4 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неожиданным жестом обращение президента России Владимира Путина к американскому актеру Стивену Сигалу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Ее слова передает KP.RU.

Очень неожиданным, честно могу сказать, жестом ​​​... было то, что президент России, упомянув народную дипломатию, еще и представил Стивена Сигала, который сидел в первом ряду [на пленарном заседании ВЭФ] сказала она

По мнению Захаровой, этот эпизод продемонстрировал широту взглядов президента и особое восприятие мира. Она также подчеркнула, что, несмотря на негативные высказывания из США в адрес России, Москва способна ценить дружеский и конструктивный подход к отношениям независимо от того, от кого он исходит.

Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума назвал Сигала, присутствовавшего в зале, лучшим посланцем мира и большим другом России. Глава государства отметил, что Сигал широко известен во всем мире не только как актер, но и в РФ – как большой друг страны.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Главная тема ВЭФ – "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу вошли более 70 сессий, объединенные в пять тематических направлений.