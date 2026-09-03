Сигал ответил на вопрос, готов ли он быть посланцем мира

Сигал прокомментировал слова о себе как о посланце мира Сигал ответил на вопрос, готов ли он быть посланцем мира

Москва3 сен Вести.Актер Стивен Сигал в комментарии ИС "Вести" поделился отношением к идее стать посланцем мира.

В частности, он напомнил, что в российском МИД у него есть статус специального представителя по вопросам гуманитарных связей на общественных началах.

В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин отметил, что американский актер и режиссер Стивен Сигал является другом России и "лучшим посланцем мира".

Реагируя на эти слова, Сигал жестом поблагодарил президента РФ, сложив ладони. После пленарного заседания Сигалу задали вопрос, согласен ли он с новым статусом "посланца мира". Тот ответил на вопрос лаконично, напомнив лишь о своей роли спецпредставителя в МИД.

У меня есть статус в МИД РФ как специального представителя заявил он

Стивен Сигал получил гражданство РФ в ноябре 2016 года по личному указу президента Владимира Путина. Актер неоднократно бывал в России до этого, а после выдачи паспорта окончательно обосновался в Москве.