Москва3 сенВести.Актер Стивен Сигал в комментарии ИС "Вести" поделился отношением к идее стать посланцем мира.
В частности, он напомнил, что в российском МИД у него есть статус специального представителя по вопросам гуманитарных связей на общественных началах.
В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин отметил, что американский актер и режиссер Стивен Сигал является другом России и "лучшим посланцем мира".
Реагируя на эти слова, Сигал жестом поблагодарил президента РФ, сложив ладони. После пленарного заседания Сигалу задали вопрос, согласен ли он с новым статусом "посланца мира". Тот ответил на вопрос лаконично, напомнив лишь о своей роли спецпредставителя в МИД.
У меня есть статус в МИД РФ как специального представителязаявил он
Стивен Сигал получил гражданство РФ в ноябре 2016 года по личному указу президента Владимира Путина. Актер неоднократно бывал в России до этого, а после выдачи паспорта окончательно обосновался в Москве.