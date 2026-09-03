Сигал объяснил, почему часто посещает Дальний Восток

Актер Сигал рассказал о родственниках во Владивостоке Сигал объяснил, почему часто посещает Дальний Восток

Москва3 сен Вести.Семья отца Стивена Сигала долгое время жила во Владивостоке. Об этом сам актер рассказал журналистам на полях ВЭФ, сообщает ИС "Вести".

У меня здесь корни, семья моего отца долгое время жила во Владивостоке лаконично объяснил он, отвечая на вопрос журналистов

Кроме того, Сигал, посетивший пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ), отметил, что речь президента РФ была отличной.

Ранее Путин назвал присутствующего на ВЭФ актера лучшим посланцем мира и большим другом РФ.