Москва10 авгВести.Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск в интервью РИА Новости рассказал, почему рекомендует всем своим знакомым, желающим переехать, рассмотреть Россию.
Я советовал людям отсюда: если вы собираетесь уехать из Южной Африки, подумайте о переезде в Россиюсказал Маск
Предприниматель подчеркнул, что Россия - именно то место, где "любой здравомыслящий человек был бы счастлив жить".
Ранее Эррол Маск заявил, что санкции стран Запада практически не оказывают влияния на Россию.