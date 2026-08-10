Эррол Маск: в России любой здравомыслящий человек был бы счастлив

Отец Илона Маска советует переезжать в Россию Эррол Маск: в России любой здравомыслящий человек был бы счастлив

Москва10 авг Вести.Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск в интервью РИА Новости рассказал, почему рекомендует всем своим знакомым, желающим переехать, рассмотреть Россию.

Я советовал людям отсюда: если вы собираетесь уехать из Южной Африки, подумайте о переезде в Россию сказал Маск

Предприниматель подчеркнул, что Россия - именно то место, где "любой здравомыслящий человек был бы счастлив жить".

Ранее Эррол Маск заявил, что санкции стран Запада практически не оказывают влияния на Россию.