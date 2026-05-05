Москва5 мая Вести.Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск разместил в своих соцсетях цитату из произведения русского писателя Федора Достоевского "Неточка Незванова".

Сам Маск отметил, что Достоевский в своем романе очень точно описал современного "нищающего" деятеля.

Ты чувствовал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда говорится в цитате

Ранее отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил, что россияне умны и трудолюбивы, а Россия является супердержавой.