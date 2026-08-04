Отца Илона Маска поразило развитие инфраструктуры в России Отец Маска восхитился развитой инфраструктурой и чистотой в России

Москва4 авг Вести.Американский инженер Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, выразил глубокое восхищение высоким уровнем развития России.

По словам Маска-старшего, он не устает удивляться тому, что видит в РФ и считает ее "удивительным местом", передает РИА Новости.

На многие вещи я как инженер смотрю и думаю: "Как вам удалось это сделать?" Меня просто поражает уровень развития, организованности и чистоты в России высказался Маск

Он подчеркнул, что эти качества современной России становятся очевидными сразу, при первом знакомстве.

Ранее Маск заявлял, что Россия является высокотехнологичной страной и прекрасным местом для инвестиций в различные сферы.