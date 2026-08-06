Москва6 авг Вести.Отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск​​​ заявил, что восхищается улыбчивостью и гостеприимством граждан РФ.

В беседе с РИА Новости он отметил любознательность россиян, а также добавил, что им несвойственна злость.

Каждый, кого вы встречаете [в России], полон улыбок… Все хотят узнать о вас все, хотят что-то вам дать, хотят вас накормить, показать свои вещи рассказал Маск

Ранее он восхитился высоким уровнем развития России. Предприниматель подчеркнул, что считает РФ "удивительным местом".

Между тем внук первого президента Франции генерала Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль сообщил, что все больше европейцев хотят переехать в Российскую Федерацию.