Отец Илона Маска: санкции Запада против России не работают

Отец Маска сделал неожиданное заявление о санкциях Запада Отец Илона Маска: санкции Запада против России не работают

Москва8 авг Вести.Санкции стран Запада почти не оказывают влияния на Россию, заявил отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск РИА Новости.

Запад думает, что ввел санкции против России, но санкции почти не имеют эффекта сказал он

По словам Маска-старшего, даже прекращение работы платежных систем Visa или Mastercard не вызвало беспокойства в России, так как у россиян есть свои карты.

Ранее Эррол Маск признался, что восхищается россиянами. Он отмечал, что в Европе живут хуже, чем в России, а европейцы завидуют россиянам.