Москва8 авгВести.Санкции стран Запада почти не оказывают влияния на Россию, заявил отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск РИА Новости.
Запад думает, что ввел санкции против России, но санкции почти не имеют эффектасказал он
По словам Маска-старшего, даже прекращение работы платежных систем Visa или Mastercard не вызвало беспокойства в России, так как у россиян есть свои карты.
Ранее Эррол Маск признался, что восхищается россиянами. Он отмечал, что в Европе живут хуже, чем в России, а европейцы завидуют россиянам.