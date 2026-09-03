Сигал жестом поблагодарил Путина за слова о нем как о большом друге России

Сигал ответил жестом на слова Путина о нем как о большом друге России Сигал жестом поблагодарил Путина за слова о нем как о большом друге России

Москва3 сен Вести.Американский актер Стивен Сигал жестом поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что российский лидер отметил его как большого друга России.

Реагируя на слова Путина, сказанные им в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), сидящий в зале артист молча поблагодарил главу государства, сложив ладони.

Ранее Путин назвал присутствующего на ВЭФ актера Стивена Сигала лучшим посланцем мира и большим другом РФ.

Стивен Сигал получил гражданство РФ в ноябре 2016 года по личному указу президента Владимира Путина. Актер неоднократно бывал в России до этого, а после выдачи паспорта окончательно обосновался в Москве. В 2018 году российский МИД назначил его своим специальным представителем по вопросам гуманитарных связей на общественных началах.