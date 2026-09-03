Москва3 сенВести.Американский актер Стивен Сигал жестом поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что российский лидер отметил его как большого друга России.
Реагируя на слова Путина, сказанные им в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), сидящий в зале артист молча поблагодарил главу государства, сложив ладони.
Ранее Путин назвал присутствующего на ВЭФ актера Стивена Сигала лучшим посланцем мира и большим другом РФ.
Стивен Сигал получил гражданство РФ в ноябре 2016 года по личному указу президента Владимира Путина. Актер неоднократно бывал в России до этого, а после выдачи паспорта окончательно обосновался в Москве. В 2018 году российский МИД назначил его своим специальным представителем по вопросам гуманитарных связей на общественных началах.