Путин о Стивене Сигале: лучший посланец мира и большой друг России Путин назвал Стивена Сигала лучшим посланцем мира и большим другом России

Москва3 сен Вести.Президент России Владимир Путин назвал присутствующего на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) американского актера Стивена Сигала лучшим посланцем мира и большим другом РФ. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пленарного заседания ВЭФ.

Вот один из них в этом зале, господин Стивен Сигал​​​... Лучший посланец мира, хорошо известен не только как актер во всем мире, но и как большой друг России у нас в стране сказал российский лидер

Ранее Сигал заявил, что посчитал бы честью присвоение ему звания народного артиста РФ. Актер стал гражданином России в 2016 году. 30 мая 2024 года Путин наградил Сигала орденом Дружбы.