Дмитриев заявил о продолжении диалога с США, несмотря на попытки его сорвать Дмитриев: диалог с США продолжается, несмотря на активные попытки его сорвать

Москва31 авг Вести.Россия продолжает диалог с американской стороной, несмотря на все попытки сорвать переговоры. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в разговоре с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

Диалог продолжается, несмотря на активные попытки врагов либо его сорвать, либо дезинформировать наших американских партнеров. По мере того, как становится очевидным, что украинская эскалация оказалась очень неправильным шагом и точно не помогает Украине, все больше и больше наших партнеров находится в диалоге, и диалог продолжается, в том числе по экономическим вопросам сказал он

Дмитриев добавил, что в контактах с Вашингтоном Москва придерживается очень четкой позиции в вопросах экономики и мирного урегулирования. По его словам, все больше людей начинают ее понимать.