Москва20 сен Вести.Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил (ВС) РФ сжимают кольцо окружения украинских боевиков в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Российские военные расширяют внешнюю зону контроля в районах населенных пунктов Новоалександровка, Петропавловка, Польная и Приколотное.

Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля говорится в сообщении ведомства

В кольце окружения нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Варваровка, Грачевка, Резниково, Хижняково и Хрипуны. За сутки заблокированные Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 30 военных, боевую бронированную машину, автомобиль и наземный робототехнический комплекс.

Ранее сообщалось, что ВСУ массово закупают мотоциклы, чтобы прорваться к находящимся в окружении в Харьковской области боевикам.