МО: более 650 боевиков ВСУ уничтожено в сентябре в харьковском кольце

Более 650 боевиков ВСУ уничтожены в сентябре в окружении под Харьковом МО: более 650 боевиков ВСУ уничтожено в сентябре в харьковском кольце

Москва17 сен Вести.Более 650 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в харьковском кольце с начала сентября. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что российские войска пресекли все попытки противника вырваться из окружения. За сутки потери ВСУ в кольце составили до 40 боевиков. Также украинские формирования потеряли боевую самоходную машину и самоходную артиллерийскую установку.

Всего с начала месяца в кольце уничтожено свыше 650 боевиков, 16 боевых бронированных машин, девять автомобилей, 13 квадроциклов и 25 наземных роботизированных комплексов говорится в заявлении

Министерство также сообщило, что в ходе расширения внешней зоны контроля ВС РФ уничтожили группы ВСУ, которые пытались прорваться в районах населенных пунктов Приколотное и Новоалександровка в Харьковской области.