ВСУ закупают мотоциклы, чтобы прорваться к окруженным в Харьковской области

ВСУ массово закупают мотоциклы, чтобы прорваться к окруженным ВСУ закупают мотоциклы, чтобы прорваться к окруженным в Харьковской области

Москва20 сен Вести.ВСУ массово закупают мотоциклы, чтобы прорваться к боевикам, находящимся в окружении в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Украинское командование полагает, что на мотоциклах можно стать менее заметными для дронов.

Для прорыва окружения в 129-й ОТМБр ВСУ массово закупают мотоциклы. По мнению украинского командования с их помощью можно прорваться к окруженным, так как они менее заметны для дронов говорится в сообщении

Военнослужащие группировки "Север" ВС РФ оттесняют противника от границы в Харьковской области и сжимают кольцо окружения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что группировка "Север" проводит зачистку в населенном пункте Комиссарово в Харьковской области.