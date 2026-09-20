Москва20 сенВести.ВСУ массово закупают мотоциклы, чтобы прорваться к боевикам, находящимся в окружении в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Украинское командование полагает, что на мотоциклах можно стать менее заметными для дронов.
Для прорыва окружения в 129-й ОТМБр ВСУ массово закупают мотоциклы. По мнению украинского командования с их помощью можно прорваться к окруженным, так как они менее заметны для дроновговорится в сообщении
Военнослужащие группировки "Север" ВС РФ оттесняют противника от границы в Харьковской области и сжимают кольцо окружения.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что группировка "Север" проводит зачистку в населенном пункте Комиссарово в Харьковской области.