Авиация поразила украинский пункт управления беспилотниками в ДНР Минобороны: авиация ВС РФ поразила пункт управления БПЛА ВСУ в Доброполье

Москва16 авг Вести.Вооруженные силы России поразили пункт управления БПЛА 15-й отдельной бригады особого назначения нацгвардии Украины в Доброполье ДНР с применением четырех авиабомб ФАБ-500, сообщили в Минобороны.

Минобороны России опубликовало кадры поражения пункта управления БПЛА 15-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины с применением 4 фугасных авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции ФАБ-500 в населенном пункте Добополье Донецкой Народной Республики отметили в ведомстве

Ранее СМИ сообщили, что ВС РФ ударили по целям в Киеве и Кривом Роге. Массированной атаке подверглись промышленные, военные и складские объекты.