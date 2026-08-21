Марочко: ВС России уничтожили группировку ВСУ у Матяшево в ДНР

Марочко: российские войска разгромили группировку ВСУ у Матяшево в ДНР Марочко: ВС России уничтожили группировку ВСУ у Матяшево в ДНР

Москва21 авг Вести.Российские войска в боях за Матяшево в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожили основную часть дислоцированной в этом населенном пункте группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

На фоне успехов российской армии в селе Доброполье судьба соседнего Матяшево "была предрешена", отметил Марочко.

Продвигаясь у Доброполья, российские бойцы выдавили украинских боевиков из Матяшево. Большая часть была, конечно, уничтожена. И, естественно, после зачистки окрестностей данный населенный пункт перешел под российский контроль приводит ТАСС слова Марочко

Минобороны сообщило об освобождении Матяшево 20 августа.