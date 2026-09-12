Москва12 сен Вести.Российские войска освободили Новогришино, тем самым отрезая Вооруженные силы Украины (ВСУ) от Доброполья в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Бои за Новогришино шли не одну неделю. Это важный населенный пункт, поскольку российские бойцы планомерно отрезают украинскую группировку от основных сил, которые находятся непосредственно в Доброполье. Естественно, бойцы нарушают логистику ВСУ и продвигаются к административной границе ДНР