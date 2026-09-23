ВСУ начали отвод подразделений от Доброполья в ДНР ВСУ оттягивают силы из-под Доброполья в ДНР

Москва23 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттягивают силы из района Доброполья в Донецкой Народной Республике (ДНР) на дальние рубежи, заявил офицер Денис Солодовников в интервью ТАСС.

Большая их часть отступает [из района Доброполья]. Когда мы начинаем поддавливать, они начинают отходить в лесополосы, в другие населенные пункты. Это известно из данных разведки и радиоперехватов приводит ТАСС слова Солодовникова

Минобороны сообщило 22 сентября, что российские войска завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье и развивают наступление в направлении Александровки в ДНР.