Москва25 авг Вести.Добропольское направление становится наиболее перспективным для ВС РФ после освобождения Анновки, так как теперь противник не сможет предположить, откуда будет нанесен удар. Об этом военный эксперт, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян сообщил в интервью ИС "Вести".

Эксперт отметил, что террикон шахты "Белицкая", который не смогли уничтожить боевики ВСУ перед отступлением, теперь будут использовать дроноводы ВС РФ. Ераносян отметил, что это станет серьезным подспорьем для начала городских боев в Доброполье.

Дело в том, что с южного направления там было сосредоточено огромное количество фортификаций и опорных пунктов. Они [боевики ВСУ] не подозревали, что, в принципе, возможен такой прорыв, и там была оперативная пауза и некое затишье. Но наши воспользовались дезориентацией противника. И, безусловно, сам факт выхода на Анновку и, естественно, на пригород самого Доброполья с cеверо-востока говорит о том, что сейчас враг не может предположить, где будет нанесен главный удар по его фортификации. А, возможно, наши проникнут через бреши уже в сам город, и тогда фортификация становится бесполезной… Это говорит о том, что, в принципе, это направление становится одним из самых перспективных заявил военный эксперт

Ранее в Минобороны РФ заявили, что освобождение села Анновка на окраине Доброполья создало возможность для дальнейшего штурма города. Подразделения группы войск "Центр" взяли Анновку под свой контроль накануне.